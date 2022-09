Nagelsmann: «Bayern Monaco, vittoria matura. Ma l’Inter ha buoni giocatori»

Nagelsmann ha commentato il successo del Bayern Monaco ieri al Meazza sull’Inter. Dopo lo 0-2 all’esordio in Champions League, il tecnico tedesco è soddisfatto della prestazione.

BENE COSÌ – Julian Nagelsmann festeggia per Inter-Bayern Monaco 0-2: «Nel complesso abbiamo avuto la partita in controllo. Ovviamente abbiamo anche concesso una o due occasioni, ma ne abbiamo avute molte di più rispetto a quelle poi concretizzate. Nel primo tempo abbiamo difeso bene e in alto, senza troppi pericoli anche se l’Inter ha buoni giocatori. La compattezza è stata migliore nel secondo tempo, abbiamo riconquistato più volte il pallone e avuto occasioni nitide per segnare. Tuttavia, avremmo potuto chiuderla un po’ prima. Alla fine è stata una vittoria meritata. Abbiamo giocato maturi, lo stato di forma di tutti è buono e sono felice».

Fonte: fcbayern.com