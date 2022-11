Nagelsmann: «Bayern Monaco miglior squadra! Inter può andare avanti»

Nagelsmann ha parlato al termine di Bayern Monaco-Inter, match andato in scena alle 21 all’Allianz Arena e valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League e vinto dai tedeschi 2-0. Ecco quanto dichiarato a Sky Sport

MIGLIOR SQUADRA – Julian Nagelsmann è intervenuto così nel post-partita di Bayern Monaco-Inter: «Se ci aspettavamo di dominare così il girone? Non puoi aspettartelo però ci provi, abbiamo avuto qualche momento di fortuna a Milano, magari poteva essere più difficile. Crediamo che alla fine siamo stati la miglior squadra facendo gol e concedendone pochi. Non era semplice avere un livello così alto. Dobbiamo continuare così anche nella prossima fase. Inter? Potrebbe riuscire ad andare avanti, lo stesso per noi. È importante mantenere il livello in entrambe le gare nella fase a eliminazione. Quando passi un gruppo così duro puoi essere candidato per il titolo».