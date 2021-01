Musso al 45′: Â«Inter da scudetto con due attaccanti forti. Manca tantoÂ»

Musso al 45′: «Inter da scudetto con due attaccanti forti. Manca tanto»

Musso, protagonista in questo momento, al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco sul risultato di 0-0 alla “Dacia Arena”, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato degli avversari.

FINE PRIMO TEMPO – Musso su Sky ha parlato così al termine del primo tempo: «Stiamo cercando di fare le cose bene sia in attacco che in difesa. Manca ancora molto. L’Inter è una squadra forte che lotta per lo scudetto, gli attaccanti sono forti. Spero di continuare così e di fare un buon secondo tempo».