Muller: «Inter dura, Bayern Monaco passivo. Ma non tutto è perduto»

Thomas Muller è uno dei grandi protagonisti di Bayern Monaco-Inter, sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League appena terminata sul risultato di 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni a caldo.

QUESTIONE DI GOL – Thomas Muller entra dalla panchina e causa un grosso problema all’Inter col gol del momentaneo pareggio del Bayern Monaco. Poi la reazione nerazzurra con la riposta di Davide Frattesi nel finale riporta i nerazzurri di Simone Inzaghi in vantaggio. Intervistato da Prime Video dopo la sconfitta, il veterano dei tedeschi dichiara: «Siamo riusciti a reagire, poi c’è stata una situazione che avremmo potuto gestire meglio. In definitiva, nel calcio è una questione di gol. È l’intervallo di questa sfida: volevamo un risultato diverso, ma sappiamo che non è tutto perduto».

Muller, dalla non arrendevolezza al rammarico: la sua analisi di Bayern Monaco-Inter (1-2)

OCCASIONI NON SFRUTTARE – Thomas Muller sembra non volersi dare per vinto, pensando già al ritorno che il Bayern Monaco dovrà affrontare in casa dell’Inter. Il centrocampista tedesco, però, si sofferma ancora sulla gara dell’Allianz Stadium di questa sera, dichiarando: «Penso che abbiamo trovato le soluzioni contro l’Inter. Sfortunatamente, non abbiamo sfruttato la nostra grande occasione per segnare l’1-0. All’inizio, forse siamo stati un po’ troppo passivi quando volevamo attaccare, ma l’Inter è una squadra che può dettare il ritmo ed è molto dura da affrontare».