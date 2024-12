Mukiele dopo il gol all’Inter: «Sapevamo che avremmo segnato»

Mukiele commenta con soddisfazione dopo Bayer Leverkusen-Inter, match finito 1-0 per i tedeschi. A decidere la partita proprio il difensore francese.

VITTORIA CON MERITO – A decidere la partita tra Bayer Leverkusen e Inter al 90′ Nordi Mukiele. Il difensore francese, votato MVP della gara, ha commentato in questo modo il successo dei tedeschi ai canali della Uefa: «Sono molto felice, non solo per il mio gol, ma perché questa vittoria è incredibilmente importante per noi. Abbiamo sempre creduto che prima o poi avremmo segnato e siamo stati ricompensati per questa convinzione, e per tanto lavoro. Ce lo siamo meritato».