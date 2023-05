Mourinho: «Speciale contro l’Inter? Adesso penso solo alla Roma!»

Mourinho risponde ai microfoni di Dazn a pochissimo da Roma-Inter. Ecco le emozioni dell’allenatore giallorosso poco prima di affrontare la sua ex squadra.

MENTALITÀ – José Mourinho parla della situazione della Roma e delle sensazioni che prova a giocare contro l’Inter. Così l’allenatore giallorosso ai microfoni di Dazn: «Certezze in più? Mercoledì abbiamo perso Celik con quel rosso, abbiamo recuperato Matic dalla squalifica e Belotti che farà uno sforzo per darci una mano importante. Speriamo magari in una situazione dove si possa sentire che la partita sta nel limite, magari Dybala ci può aiutare almeno per quindici minuti. El Shaarawy sta in panchina per fare gruppo ma nessuna possibilità che entri in campo. Ancora speciale speciale affrontare l’Inter? No, io lavoro molto sulla testa per questo. Al di là di quello che si può sentire per una squadra, sono invecchiato allenatore di me stesso con una mentalità da ultra professionista. In questo momento giocare contro l’Inter o contro un’altra squadra non fa la differenza, io penso solo alla Roma».