Mourinho: «Sapevo sarebbe stato difficile, ma il primo gol è ridicolo!»

Mourinho al termine di Roma-Inter si è presentato in conferenza stampa senza rispondere alle domande dei giornalisti. Il tecnico portoghese ha comunque rilasciato una dichiarazione. Di seguito le sue parole

AMAREZZA – José Mourinho al termine di Roma-Inter si è presentato in conferenza stampa, dove ha rilasciato una dichiarazione: «Mi scuso di non prendere più domande e di non rispondere in modo diretto. Era ovvio, per me magari non per voi, sapevo che sarebbe stato difficile ma non mi aspettavo un gol come il primo perché è un gol assolutamente ridicolo. I ragazzi, una volta in più, hanno detto ‘abbiamo sbagliato qui e lì’ ok. Però io come allenatore ho avuto tante sconfitte, tanti rapporti negativi ma con questi ragazzi non riesco. Chi dà quello che ha non è obbligato a dare di più. I ragazzi, con tutte le loro difficoltà, hanno fatto il meglio possibile e io sto con loro».