Mourinho: «No triste, ma orgoglioso! Episodi? Parli la società»

Josè Mourinho stato intercettato da Dazn dopo Roma-Inter, match finito. Le sue parole di orgoglio nei confronti dei suoi giocatori, ma polemico verso la società

ORGOGLIO − Mourinho orgoglioso nel post partita: «Ho detto che avevo orgoglio per la gente, che ha ringraziato lo sforzo dei giocatori, lo sforzo degli stanchi, di chi giocava con una gamba, di chi giocava con una frattura intercostale, ringrazio tutti i bambini che lavorano sempre con noi. Lo stadio è incredibile, i ragazzi hanno creato con i tifosi una cosa fantastica. Sconfitta sempre dura, ma vado a casa con un orgoglio tremendo. Oggi abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Italia, una squadra che sta in semifinale di Champions League. Gente come Mancini, Cristante erano stanchissimi, Dybala e Belotti infortunati. Sono molto felice per quello che abbiamo dato. Episodi? Se la società vuole parlare parli, io non parlo più. Sono stato distrutto eticamente e nell’educazione. Essere attaccato da una persona che ha avuto 3 anni di squalifica per calcioscommesse…».