Mourinho motiva la Roma: «Prossimi scontri diretti tutti in casa!»

Mourinho parla nel post-partita di Napoli-Roma. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso nel corso della conferenza stampa.

FUORI CASA – José Mourinho interviene nel post-partita di: Napoli-Roma (vedi report). Così in conferenza stampa l’allenatore giallorosso dopo la sconfitta della sua squadra: «Ho detto ai giocatori di dimenticare la tristezza e di guardare alla classifica e al calendario davanti. Ogni partita è sempre difficilissima però finora abbiamo giocato con Inter e Milan a San Siro, contro il Napoli e la Juventus fuori casa. Tranne il Napoli, tutte queste altre squadre devono giocare a Roma e non fuori casa. Dobbiamo dare partita per partita».