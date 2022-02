Mourinho: «A San Siro per vincere. Rapporto tra me e Inter eterno!»

Mourinho dopo Inter-Roma 2-0, si è detto dispiaciuto per il risultato finale, ma abbastanza emozionato per il suo ritorno a San Siro e l’accoglienza della dirigenza e del popolo nerazzurro, con un regalo particolare. Di seguito le sue parole su Sportmediaset

RITORNO – Mourinho dopo Inter-Roma di Coppa Italia, su Sportmediaset ha parlato così: «Devo dire grazie per il modo in cui l’Inter mi ha accolto qui a San Siro: dal presidente Steven Zhang, Marotta, Javier Zanetti, il regalo che mi hanno fatto prima della partita, questo è stato il lato emozionale della partita. Cosa mi hanno regalato? Uno stadio San Siro di cristalli o argento, con la scritta “questa è casa tua”. Non posso mai nascondere che il rapporto con l’Inter è eterno. Però io sono venuto qui per vincere, per la mia Roma e la mia gente. Non siamo riusciti a vincere, però non posso dimenticare quel che di buono abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo avuto due grandi opportunità, nel secondo tempo la partita stava più dal nostro lato. Io amo la mia Roma e sono molto triste perché abbiamo perso».

ARBITRO E ZANIOLO – Mourinho conclude parlando dell’arbitro e, ancora una volta, di Nicolò Zaniolo: «L’arbitro è stato bravissimo oggi, l’ammonizione? Per il suo curriculum fa bene un giallo a Mourinho. Dopo il 2-0 ha fatto un’altra partita. Di Zaniolo non parlo più, la situazione è la stessa da inizio stagione. Per questo ho detto che l’arbitro è stato bravo. Tanti gialli che non sono stati dati, per noi troppo facile, dopo il 2-0 . Solo un arbitro di fischiare può fare questo, e lui è di qualità».