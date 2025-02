Motta: «Juventus ha fiducia di poter battere l’Inter. Vogliamo gestire noi il pallone!»

Thiago Motta ha parlato nel pre-partita di Juventus-Inter, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Thiago Motta si è così espresso a DAZN prima dell’inizio di Juventus-Inter: «Un po’ di cose sono cambiate rispetto all’andata, come la formazione e il nostro momento. Oggi affrontiamo una grandissima squadra, dovremo fare una grande prestazione. I nostri calciatori si conoscono di più, anche se abbiamo cambiato qualcosa. Hanno già affrontato l’Inter, per cui conoscono bene chi andranno ad affrontare. C’è fiducia sul fatto che faremo una buona prestazione per assicurarci la vittoria. Quando non abbiamo la palla, dobbiamo essere generosi. Bisogna essere attenti a centrocampo, avremo una parità numerica, ma ci sarà un Lautaro Martinez in grado di svariare per il fronte offensivo. La Juventus deve giocare bene con la palla: giochiamo in casa, dobbiamo creare. Mi auguro che la squadra faccia una grande partita, che disputi 95 minuti di grandissimo livello. Abbiamo bisogno di coloro che entrano a partita in corso, che siano in grado di mantenere o alzare il livello per superare l’avversario».