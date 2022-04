Thiago Motta: «Bene prestazione. Inter campione? Penso allo Spezia»

Conferenza per Thiago Motta nel post partita di Spezia-Inter 1-3. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei liguri, ex di giornata, in sala stampa dal Picco.

Non voglio commenti sull’orecchino, ma chiede se ha influito

Credo abbiamo fatto un’ottima partita che sta giocando per vincere lo scudetto. Noi per il nostro campionato stiamo facendo il nostro massimo, volevamo tenere alta la nostra squadra ma loro erano forti. Dei momenti abbiamo fatto molto bene ma ci mancava l’ultimo passaggio, alla fine è meritata la vittoria. Peccato per il risultato, l’amarezza esiste perché qui nel nostro stadio possiamo competere con tutti, anche contro l’Inter.

Crede che l’Inter vincerà alla fine lo scudetto?

Credo di si. Io però penso alla mia squadra, dobbiamo digerire a questa sconfitta e dare il massimo per la prossima partita.

La prestazione di Maggiore.

Maggiore ha fatto un bellissimo gol, lavora tanto per il gruppo. Settimana scorsa l’avevo detto, ero più contento ma ora lo ridico: ho sempre chiesto il massimo a lui e ai compagni. Dà sempre il massimo e col sorriso.

In cosa ti ha messo più in difficoltà l’Inter?

L’Inter ti mette in difficoltà quando riescono ad aprire il campo e quando il risultato era sullo 0-0 eravamo compatti e sceglievamo noi quando pressare. Quando l’Inter attacca ha due quinti che vanno in attacco insieme a tutti i compagni e si crea tanta densità che, con la qualità individuale, diventa difficile da difendere. In generale abbiamo fatto una grande prestazione.

Come sta Reca?

Abbiamo dei giorni per riprenderci. Vedremo nei primi giorni di allenamento.

Al di là del risultato, è difficile battere lo Spezia, ti rende orgoglioso?

Noi l’idea è sempre vincere, poi competere contro tutte e anche contro l’Inter dev’essere un orgoglio per tutti. E’ importante in questo momento riposarsi e digerire questa sconfitta anche se hai di fronte una buona squadra. La prestazione bene, il risultato no. Dobbiamo iniziare la settimana con la testa giusta.