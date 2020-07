Moses: “Inter, bello tornare a disposizione. Mi sento bene, la SPAL…”

Moses torna ma non sarà titolare fra meno di tre quarti d’ora per SPAL-Inter, ultima partita della sestultima giornata di Serie A (vedi formazioni). Il laterale nigeriano, che andrà in panchina, ha parlato con Inter TV direttamente dallo Stadio Paolo Mazza di Ferrara: ecco le sue dichiarazioni.

PER IL CONTROSORPASSO – Victor Moses parla a Inter TV prima di SPAL-Inter: «Mi sento bene. È stato un dispiacere non essere a disposizione per le ultime tre partite, a me piace giocare a calcio. Sono contento di essere di nuovo disponibile, guardiamo alle sei partite che ci restano in campionato e a quello che possiamo fare. Obiettivo per il finale della Serie A? Continueremo a lottare. Abbiamo una squadra che può dare il massimo a livello collettivo e individuale. Dobbiamo essere uniti e lottare sino al termine della stagione, per tutto quello che è possibile. Sono fiducioso vedendo la squadra: possiamo fare bene. La SPAL? Non sarà una partita facile per noi oggi. Loro combattono fra la vita e la morte per rimanere in questa categoria, sarà difficile conquistare i tre punti. Dobbiamo concentrarci in noi stessi al momento: sappiamo che sarà una gara difficile ma dobbiamo dare tutto per conquistare i tre punti».