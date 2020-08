Monchi: “Inter? Due virtù. Squadra difficile da superare! Le debolezze…”

Monchi ha parlato ai microfoni di Radio Sevilla a poche ore da Siviglia-Inter, finale di Europa League. Il direttore sportivo del club andaluso esprime fiducia nella sua squadra, senza dimenticare le principali virtù dei nerazzurri di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

FIDUCIA – Monchi, a poche ore dal fischio d’inizio di Siviglia-Inter, esprime piena fiducia nella squadra: «Vivo con la squadra – afferma il direttore sportivo del Siviglia – , vedo gli occhi dei giocatori e il modo in cui si esprimono: trasmettono fiducia e sicurezza. È vero che se fossi all’Inter mi direbbero lo stesso, ma ho fiducia». Monchi descrive poi le principali virtù dei nerazzurri di Antonio Conte:«L’Inter ha due virtù: è una squadra molto italiana e ha un buon allenatore. È una squadra che ha commesso pochi errori. Debolezze? Dobbiamo essere in grado di muoverci e generare spazi tra il centro e gli esterni. Giocano con una difesa a cinque, c’è qualche squilibrio di cui dobbiamo approfittare. Non è una squadra facile da superare perché commette pochi errori».

