Moncada: «Milan contento di Conceicao. Vogliamo la Coppa Italia»

Geoffrey Moncada si è pronunciato prima del fischio d’inizio del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, valido per il ritorno delle semifinali della competizione. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Geoffrey Moncada si è così espresso a Sport Mediaset nel pre-partita di Inter-Milan: «Lavoriamo costantemente con Conceicao, ogni giorno parliamo con il suo staff per preparare le sfide. Per noi non ci sono problemi, siamo contenti del suo lavoro volto a tornare a livelli più importanti. Vincere il secondo trofeo? Sarebbe molto importante, dato che non vinciamo la Coppa Italia da 22 anni. Rinnovi? Stiamo lavorando ogni giorno con gli agenti di Theo Hernandez e Maignan, ma ora la nostra concentrazione è principalmente sul campo. Nella sosta di marzo, il mister ha lavorato sul nuovo modulo per poter avere altre opzioni: terzini più alti, difesa più compatta e maggiore libertà per i nostri calciatori. Giocammo così anche con Pioli, con 3 difensori, vincendo contro il Tottenham in Champions League».