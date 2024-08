Monaco, Thiago Scuro: «Inter, felici dell’opportunità! Abbiamo un obiettivo»

Thiago Scuro, Direttore Generale del Monaco, ha fatto il punto sui sorteggi della UEFA Champions League per la squadra del principato. Che affronterà anche l’Inter a San Siro

SFIDE DI CARTELLO – Thiago Scuro presenta così il sorteggio delle partite che il suo Monaco dovrà affrontare in UEFA Champions League, compresa la trasferta sul campo dell’Inter: «È il motivo per cui volevamo qualificarci alla Champions League! Siamo felicissimi di avere l’opportunità di accogliere certe squadre qui nel Principato di Monaco e di poterne affrontare alcune a casa loro. Ma è bello avere anche la possibilità di scoprire nuovi avversari come la Dinamo Zagabria e di vedere come alcuni giocatori affronteranno un certo tipo di partite. Visto il nuovo formato è importante fare punti, poco importa che sia in casa o fuori».

Inter-Monaco e non solo, l’obiettivo di Thiago Scuro in Champions League

OBIETTIVO – Questo l’obiettivo di Thiago Scuro e del Monaco, tenendo in considerazione non soltanto la gara contro l’Inter: «Il nostro obiettivo principale è quello di raggiungere i playoff e poi vedremo cosa succederà. Siamo concentratissimoi su questa fase. Amo questa competizione che seguivo già in Brasile nel ruolo di tifoso e ho continuato a seguirla anche quando sono arrivato in Europa. Sono felicissimo di poterla vivere da protagonisti in questa stagione e sentire l’emozione dei nostri giocatori e del nostro pubblico».