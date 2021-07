Molina: «Inter avversario di altissimo livello. Test servito al Crotone»

Molina, centrocampista del Crotone, ha rilasciato un’intervista a Inter TV dopo la partita amichevole di Appiano Gentile finita 6-0 per i nerazzurri. Ecco le sue parole.

SODDISFAZIONE NONOSTANTE LA GOLEADA – Salvatore Molina non è preoccupato per il 6-0 di Inter-Crotone: «Un test importante, perché l’avversario era di altissimo livello. Ci ha aiutato a mettere ancora minuti nelle gambe, per farci trovare pronti alla prima giornata di campionato. Anzi, già in Coppa Italia il 16 agosto. Si continuerà quello che abbiamo iniziato in ritiro queste due settimane, proseguiremo a Brescia per poi fare un altro test importante contro la Giana Erminio, che ci aiuterà a mettere sempre più minuti nelle gambe. Le mie condizioni fisiche? Bisogna lavorare, ancora c’è da trovare brillantezza e mettere fiato. C’è ancora tanto da lavorare. Il calendario di Serie B? Per quanto mi riguarda lascia il tempo che trova, le dobbiamo affrontare tutte. E, per vincere, le dobbiamo affrontare tutte con l’atteggiamento giusto e la testa giusta: chi viene viene, è uguale» .