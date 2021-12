Modric: «Ancelotti trasmette tranquillità, ma siamo ancora a metà»

Modric dopo Real Madrid-Inter 0-2 dopo la partita su Sky Sport ha parlato soprattutto dell’impronta di Ancelotti nella squadra.

DOPO LA PARTITA – Modric dopo Real Madrid-Inter, su Sky Sport ha parlato così: «Il tecnico è spettacolare come persona, la sua gestione della squadra è meravigliosa e si vede anche nei risultati. Siamo molto contenti, ci dà fiducia e trasmette questa tranquillità che aiuta in campo. Siamo contenti di lui però siamo ancora a metà stagione, resta ancora molto da fare fino alla fine, partita dopo partita per dare tutto».