Modesto: «Crotone impegnato bene in fase difensiva. Inter, tanti campioni»

Modesto, allenatore del Crotone, si è fermato a parlare con Inter TV dopo l’amichevole di Appiano Gentile finita 6-0. Ecco le sue dichiarazioni a seguito della partita.

IL COMMENTO DELL’AVVERSARIO – Così Francesco Modesto dopo Inter-Crotone su Inter TV: «È stato molto importante, dopo venti giorni, fare una partita contro l’Inter. Ci siamo confrontati, un buon allenamento nella fase difensiva. Fino a un certo momento i ragazzi mi sono piaciuti. L’infortunio di Davide Mondonico? Ha avuto un brutto taglio, adesso il medico sta valutando di mettere i punti. Speriamo che riesca a guarire presto. È normale che, contro dei campioni del genere, cerchi di essere più preciso nelle uscite in fase difensiva. Però hanno lavorato bene anche gli attaccanti, poi dobbiamo migliorare su altre cose e lavorare tanto. Dobbiamo essere pronti il 16 in Coppa Italia contro il Brescia. A oggi i ragazzi in fase difensiva si sono impegnati molto e bene, ma bisogna essere più attenti in determinate cose. Anche se oggi avevamo l’Inter che ha campioni di altissimo livello. Sicuramente dobbiamo lavorare tanto per arrivare pronti alle prime partite, fra campionato e Coppa Italia. Arriverà qualche innesto nelle prossime partite, vedremo».