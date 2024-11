Mkhitaryan: «A volte molliamo! Napoli a -1? Prima c’è l’Arsenal»

Mkhitaryan ha parlato dopo Inter-Venezia 1-0, esprimendo sulle difficoltà dei nerazzurri nel chiudere le partite. Poi dice la sua su Napoli e Arsenal.

QUESTIONE MENTALE – A parlare nel post partita di Inter-Venezia Henrikh Mhitaryan. Il suo commento su Sport Mediaset: «È diventata stranissima perché non abbiamo utilizzato le nostre occasioni, magari segnando due-tre gol potevamo chiuderla questa partita. Magari per stanchezza o mancanza di concentrazione abbiamo subito il gol finale, poi fortunatamente annullato per tocco di mano. Ma dobbiamo migliorare in queste cose. Sono passati quasi due mesi e mezzo, dobbiamo essere al top della nostra forma, non è un qualcosa di fisico, ma mentale. Ogni tanto molliamo, non giocando fino alla fine e per questo lasciamo qualcosa agli avversari».

Mkhitaryan concentrato sull’Inter: prima l’Arsenal e poi il Napoli

OBIETTIVI – Poi Mkhitaryan sulla vittoria che porta a meno uno dal Napoli: «Non è che cambia qualcosa, noi lottiamo per i nostri obiettivi. Non pensiamo a chi ci sta davanti o a chi ci sta dietro. Se vinci tutte le partite diventi campione, non dobbiamo forzare le partite: prima Arsenal e poi Napoli».

GOL ANNULLATO – Infine, una domanda sulla rete annullata a Sverko nel finale di partita. La risposta di Mkhitaryan: «Non voglio commentare questo episodio, tutti hanno visto, è stato annullato giustamente e il resto non pensiamo di commentarlo».