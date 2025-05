Mkhitaryan: «Vogliamo fare il nostro meglio! Pubblico aiuta»

Mkhitaryan è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Barcellona, partita valevole per il ritorno della semifinale di Champions League che sancirà dunque la prima finalista. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport

FATTORI – Henrikh Mkhitaryan ha parlato così prima di Inter-Barcellona: «Più tensione o più serenità? C’è tutto perché è una partita che ci può portare in finale, vogliamo fare il nostro meglio per andare avanti con i nostri tifosi. L’esperienza, la lucidità, la serenità: sono fattori utili per rimanere uniti e lottare per vincere. Se entriamo in campo consapevoli di essere più forti? No, entriamo in campo per giocare questa partita, fare il nostro meglio e poi vedremo. Yamal? Tatticamente non abbiamo preparato la partita solo su Yamal, ma abbiamo studiato tutto il Barcellona. Il pubblico quanto aiuta? Tanto».