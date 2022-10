Mkhitaryan: «Vittoria di Firenze dimostra la nostra forza! Ora sto bene, ma posso fare meglio»

Henrikh Mkhitaryan ha commentato a Sky la partita di domani, Inter-Viktoria Plzen. L’armeno poi parla di come si sta trovando a Milano e della sua condizione fisica, affermando di star lavorando per arrivare al top della forma.

ANDARE FINO ALLA FINE – Henrikh Mkhitaryan, a Sky, commenta il momento dell’Inter con vista alla sfida di domani contro il Viktoria Plzen: «Quella di Firenze è l’Inter. Vogliamo vincere, andare fino alla fine, nonostante aver concesso un gol al 90′. Ci abbiamo creduto e sapevamo ci fosse tempo da giocare. Abbiamo dimostrato che giocando fino alla fine si può sempre vincere. La vittoria di Firenze rappresenta la nostra forza. Da inizio girone nessuno ha creduto in noi, pensando che non saremmo stati capaci a passare il turno. Abbiamo creduto in noi stessi e dimostrato che possiamo qualificarci. Domani partita importantissima, dobbiamo essere perfetti e vincere».

ANCORA NON AL TOP – Il 22 nerazzurro parla poi del suo stato di forma, confessando di non essere ancora al top della forma: «Mi trovo molto bene all’Inter. Ringrazio i miei compagni che mi hanno aiutato dal primo giorno. Non sono ancora al top, lavoro per essere il vero Mkhitaryan che tutti sono abituati a vedere. Mi sento bene ma so che posso fare ancora meglio». Così il centrocampista alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen.