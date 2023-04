Mkhitaryan: «Venuti qui per giocare e vincere! Eravamo dovunque»

Mkhitaryan è stato intercettato da Mediaset qualche minuto dopo la fine del match tra Benfica Inter al da Luz. Le sue considerazioni in merito alla grande sfida

LOTTA E VINCI − Mkhitaryan sui segreti nerazzurri: «Segreto? Cuore, testa, intelligenza, il modo di giocare a calcio. Abbiamo giocatori di qualità ed esperienza, se giochiamo così possiamo vincere. Siamo venuti per lottare e vincere, abbiamo giocato dovunque, raddoppiato, triplicato e abbiamo vinto. In campionato, ci facciamo la domanda sul perché non riusciamo vincere. Pensiamo a stasera, ma da domani penseremo al Monza per poi rigiocare la gara col Benfica in casa. Serve fare bene e andare in semifinale».