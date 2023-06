Mkhitaryan: «Sto bene, provo di tutto per giocare! Siamo pronti»

Anche Henrikh Mkhitaryan si è concesso ai giornalisti presenti per il media day ad Appiano Gentile in vista della finale di sabato tra Inter e Manchester City. Il centrocampista armeno ha anche fornito gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di forma.

VERSO IL RECUPERO – Queste le parole di Henrikh Mkhitaryan sulle possibilità di giocare in Manchester City-Inter: «Sto bene, sto provando a fare di tutto per giocare la partita. C’è ancora tempo, spero di poter aiutare la squadra per questa finale. Venendo qui all’Inter non ho mai pensato di venire per sedermi in panchina. Bisogna sempre fare del proprio meglio per giocare e aiutare la squadra. All’inizio dell’anno con il Lecce mi sono fatto male, poi quando mi sono ripreso si è fatto male Brozovic e si è liberato un posto per giocare. Ho fatto bene e il mister ha creduto in me. Alla fine siamo arrivati dove siamo ora».

OCCASIONE UNICA – Mkhitaryan ha poi proseguito in questi termini: «Il Manchester City come squadra è la più forte in Europa, ma anche noi abbiamo un centrocampo fortissimo. Abbiamo giocatori che possono togliere loro la palla e attaccare. Dobbiamo segnare per vincere. Una finale non la giochi tutti i giorni. Sappiamo che sarà difficilissima, ma siamo pronti ad affrontare questa la partita sapendo che loro sono forti. Faremo il nostro meglio per giocare e vincere questa partita. Non so quanto mi manca ancora per giocare a calcio, sono quasi alla fine, ma proverò a fare tutto per allungare la carriera al meglio».