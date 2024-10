Mkhitaryan: «Thuran un giocatore importante per l’Inter. Dobbiamo migliorare in difesa»

Al termine della vittoria contro il Torino, Henrikh Mkhitaryan, negli studi di Novantesimo Minuto, ha parlato della prova di forza di Marcus Thuram.

LAVORO – Henrikh Mkhitaryan, nel corso del post-partita dopo la vittoria contro il Torino, ha parlato negli studi di Rai Sport in collegamento con Villa da San Siro. Queste le parole del centrocampista armeno: «Marcus Thuram è importante per noi averlo in squadra, una persona bellissima che aiuta e fa ridere la squadra. Siamo felici di averlo con noi, un attaccante davvero forte. Dobbiamo difendere tutti insieme, stiamo subendo molti gol ma è un aspetto che possiamo migliorare in questi giorni durante la sosta delle Nazionali. Sappiamo che non possiamo permetterci di giocare in questo modo in difesa, ma stiamo lavorando per migliorare. Inter più forte? Non sarà facile, sono tante le squadre che si sono rinforzate, non sarà facile vincere lo scudetto in questa stagione. Noi non lo pensiamo, proveremo a vincere ogni partita e vedremo a fine stagione dove saremo».