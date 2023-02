Mkhitaryan: «Sto bene, ho un po’ di dolore! Porto? Con noi non si scherza»

Mkhitaryan ha parlato al termine di Inter-Udinese, anticipo serale del sabato della ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito il suo intervento ai microfoni di DAZN

NON SI SCHERZA – Mkhitaryan è intervenuto così al fischio finale di Inter-Udinese: «Come sto? Sto bene, ho un po’ di dolore però non fa niente e spero di recuperare per la prossima partita. Era importante vincere per il morale e la mentalità e per prepararsi per la partita contro il Porto. Siamo contenti di aver vinto nonostante la partita sia stata difficilissima. Grazie al lavoro dei miei compagni. Mi serviva segnare un gol, spero di continuare così. Sto facendo di tutto per giocare e per recuperare. Se il mister mi mette titolare gioco altrimenti aiuterò dalla panchina. Champions League? Sogniamo ogni giorno, dopo ogni partita. Sappiamo di poter vincere contro il Porto, l’importante è crederci e giocare con grande fiducia. Possiamo vincere contro qualsiasi squadra, siamo fortissimi e abbiamo fatto vedere a tutto il mondo che non si scherza con noi».