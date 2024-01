Mkhitaryan: «Inter, siamo campioni e speciali! In altre mie squadre no»

Mkhitaryan è stato intercettato dopo il triplice fischio di Monza-Inter, sfida della ventesima giornata di Serie A che si è giocata all’U-Power Stadium, vinta dai nerazzurri con un netto 5-1. Di seguito la sua analisi a caldo, affidata ai microfoni di DAZN

GRUPPO SPECIALE – Henrikh Mkhitaryan ha parlato così al fischio finale di Monza-Inter: «Io faccio il mio massimo, poi è una scelta del mister se farmi giocare o no perché abbiamo una rosa lunghissima e tutti siamo pronti a giocare. Cosa c’è all’interno del gruppo? Siamo tutti campioni, ci aiutiamo l’uno con l’altro, ci sacrifichiamo, lottiamo per la squadra e vogliamo vincere trofei. Per questi motivi posso dire che siamo speciali. Squadra matura anche se la lotta scudetto va in pausa? Io penso partita per partita. Ora giocheremo la semifinale della Supercoppa e vogliamo andare in finale per vincerla. Poi penseremo al campionato una volta tornati dall’Arabia. Sappiamo che la Juventus spinge da dietro, dico che siamo campioni perché si vede da ogni allenamento. Non ho visto questo in altre squadre in cui ho giocato, per quello sono certo che siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e dei nostri obiettivi. Calhanoglu migliorato anche grazie a me? Secondo me lui può dire quello che ha raggiunto nelle sue qualità, io sto giocando per i miei compagni, per divertirmi e divertire loro. Alla fine ci divertiamo insieme e ogni partita è una prova per vincere e andare avanti».