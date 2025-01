Mkhitaryan: «Io sto bene! Sento la fiducia dell’Inter. Obiettivo chiaro»

Mkhitaryan dopo Sparta Praga-Inter 0-1 analizza la partita ed esprime tutta la sua soddisfazione per questa grande vittoria in vista dell’unico vero grande obiettivo. Ne ha parlato su Inter TV.

L’ANALISI DELLA PARTITA – Henrikh Mkhitaryan ha commentato così la grande vittoria dell’Inter in Champions League: «La chiave è stato il gol segnato da Lautaro Martinez che ci ha dato una vittoria importantissima prima dell’ultima partita in casa contro il Monaco, non sarà facile. Ci proveremo per arrivare nelle prime otto, evitando dunque di giocare altre due partite a febbraio. Abbiamo dominato nel primo tempo, abbiamo giocato un bel calcio anche se non abbiamo creato tanto a parte il gol. Nel secondo tempo loro hanno fatto meglio nei primi 10 minuti, poi però ci siamo ritrovati. Abbiamo avuto qualche occasione per chiudere la partita, ora però guardiamo avanti. Io fisicamente sto bene, ringrazio i miei compagni che mi hanno dato fiducia dopo l’infortunio, spero di aiutare la squadra il più possibile».