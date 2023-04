Mkhitaryan: «Secondo tempo pazzesco, questa è l’Inter! Sempre così»

Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Inter-Lazio, sfida vinta dai nerazzurri per 3-1

IMPORTANTE – Queste le parole di Mkhitaryan: «Giocando con una squadra come la Lazio abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Secondo tempo pazzesco, questa è l’Inter! Ogni partita dobbiamo giocare così. Sapevamo quanto era importante questa partita, perdendo o pareggiando saremmo andati fuori dalla top 4. Con quella consapevolezza abbiamo fatto lo step mentale e fisico per superare la Lazio. Nel primo tempo potevamo fare tre gol, hanno annullato anche un mio gol, nel secondo tempo abbiamo dominato ed abbiamo vinto la partita. Intesa con Bastoni e Dimarco? Proviamo a fare il massimo, attaccare e difendere tutti insieme. Non solo noi tre, tutta la squadra. Se parliamo di me, Dimarco e Bastoni ci capiamo bene in campo: chi deve andare e chi deve coprire. E una chimica, che viene così non posso spiegare. Ci capiamo dal primo giorno. Rendimento migliorato? Nella seconda parte del campionato sono migliorato, nella prima parte era di adattamento, avevo bisogno di capire meglio il gioco e cosa dovevo fare. Sono migliorato grazie ai compagni, all’allenatore e lo staff che ci parlano e ci spiegano sempre. Provo a migliorare, non è facile, abbiamo fatto un periodo brutto. Sto facendo il mio massimo per migliorare la squadra».