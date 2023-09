Mkhitaryan: «Seconda stella? Passo dopo passo! Grazie ai tifosi»

Mkhitaryan ha parlato al termine della partita tra Inter e Milan, match finito 5-1 e valido per la quarta giornata di Serie A. Le sue parole a Dazn

PASSO DOPO PASSO − Mkhitaryan in tripudio nel post gara: «Siamo molto felici, importante che abbiamo vinto questa partita. Dobbiamo continuare così. Con i nostri tifosi si può fare tutto, voglio ringraziarli. Dobbiamo andare avanti tutti insieme, vediamo come finirà. Non importa se finisco la partita o vado in panchina, importante è vincere. Per ogni partita sceglie il mister la squadra che deve iniziare. Vogliamo la seconda stella. Non invecchio mai? Spero, do sempre il mio meglio. Abbiamo cambiato la metà della squadra, ma chi è arrivato sa cosa significhi giocare per l’Inter. Tutti hanno dato una mano, possono fare la differenza. Andiamo piano piano. Il sogno è la seconda stella, ma andiamo passo dopo passo».