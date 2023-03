Mkhitaryan: «Sapevamo sarebbe stata difficile! Quarti opportunità»

Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di di Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League terminata sul punteggio di 0-0

OPPORTUNITA’- Queste le parole di Mkhitaryan: «Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, sapevamo che venivamo qui per lottare e soffrire. Voglio fare i complimenti ai miei compagni che hanno lottato fino alla fine. Abbiamo sofferto e siamo stati ripagati. Ogni tanto non riusciamo ad arrivare al risultato che vogliamo, stasera per noi è stata una partita grande. SAppiamo che l’Inter fa meglio nei big match, ma dobbiamo farlo anche nelle partite in cui siamo obbligati a vincere. Speriamo che questo passaggio del turno ci possa dare fiducia per le prossime partite. In fondo alla competizione? Si può sempre sognare, vogliamo fare il meglio. Dal 2010 non arrivavamo ai quarti, è una grande opportunità ma non dobbiamo dimenticare che dobbiamo giocare con la testa e che ci attendono 2 partite difficilissime».