Mkhitaryan: «Roma-Inter, ogni tanto ci sta vincere sacrificando il bel gioco!»

Mkhitaryan dopo Roma-Inter terminata sul punteggio di 0-1, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha commentato la partita, considerando anche i due infortuni a inizio primo tempo.

EQUILIBRIO – Henrikh Mkhitaryan dopo Roma-Inter ha parlato così: «Roma-Inter è stata una partita molto difficile, non ci hanno dato tanto spazio. Abbiamo trovato l’occasione giusta per trovare il gol, è andata bene. Straordinari a centrocampo? È difficile quando perdi un giocatore come Calhanoglu, è fondamentale. Con la sua uscita dovevamo sistemarci e cercare equilibrio, perché è entrato Frattesi che ha caratteristiche diverse. Però abbiamo fatto bene, abbiamo aiutato la squadra vincendo poi la partita. Questo era fondamentale».

Roma-Inter 0-1 con sofferenza, ma vittoria fondamentale

RISPOSTA IMPORTANTE – Mkhitaryan non pensa al bel gioco, ma alla vittoria, soprattutto in una vittoria così fondamentale: «Non possiamo giocare sempre bene, ogni tanto ci serve anche vincere partite così dure con aggressività sacrificando un po’ il gioco. Questo è stato fondamentale perché dopo la sosta alcuni giocatori sono tornati stanchi. Serviva questo tipo di partita per andare avanti nel nostro percorso. La nostra testa ora è contro lo Young Boys, poi penseremo alle prossime partite di campionato».