Mkhitaryan: «Problema dell’Inter? Sappiamo di essere forti e ci rilassiamo troppo!»

Henrikh Mkhitaryan ha parlato al termine del match tra Juventus e Inter, il cui risultato finale è stato di 1-0 per i bianconeri. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Henrikh Mkhitaryan si è così espresso a DAZN nel post-partita di Juventus-Inter, sfida vinta dai bianconeri con il punteggio di 1-0: «Lautaro Martinez è arrabbiato così come lo eravamo noi. Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo, ma non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute. Nella seconda frazione è migliorata la Juventus: noi, invece, avevamo una fiducia dovuta al primo tempo che ci ha danneggiato. Non sfruttare le opportunità create può avere come conseguenza l’essere puniti in campo».

Mkhitaryan sul problema dell’Inter

IL COMMENTO – Mkhitaryan ha poi proseguito parlando del calo di attenzione dei meneghini: «Sapendo che siamo troppo forti, ogni tanto ci rilassiamo troppo e non siamo focalizzati a dovere. Non c’è un problema fisico o tattico, secondo me, ma il fatto che siamo troppo forti ci disturba. Prima di pensare al Napoli, saremo concentrati su Genoa e Lazio».