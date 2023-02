Mkhitaryan: «Porto non facile da battere, dimostrato! L’Inter ha provato»

Proseguono le interviste nel post partita di Inter TV dopo il gran successo per 1-0 sul Porto. Tocca a Mkhitaryan commentare la vittoria arrivata nel finale con il gol di Lukaku all’86’.

LA FESTA – Henrikh Mkhitaryan parla nel post partita dell’1-0 di Inter-Porto: «Difficilissima. Abbiamo sofferto, abbiamo lottato e alla fine abbiamo fatto il meglio per vincere questa partita. Menomale che Romelu Lukaku ci ha dato una mano per vincerla. Giocavamo contro una squadra di grande esperienza in Champions League, il Porto non è un avversario facile da battere. Hanno dimostrato che erano qua anche loro per vincere, ma alla fine noi ci abbiamo provato fino all’ultimo. In queste partite bisogna essere doppiamente concentrati: bisogna essere in partita tutti i novanta minuti. Sappiamo che ce n’è un’altra difficilissima da giocare anche in Portogallo e dovremo essere pronti in quella, con un’Inter fortissima che non commette errori e che fa gol».