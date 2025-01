Mkhitaryan: «Agli ottavi chiunque! Ora testa al Milan, attaccati»

Mkhitaryan è stato intercettato al termine della partita tra Inter e Monaco, che si è tenuta allo stadio San Siro. Il suo commento su Sky Sport.

ENTUSIAMO – Henrikh Mkhitaryan ha detto la sua al termine di Inter-Monaco: «Non vogliamo guardare troppo lontano, non ci serve. Importante guardare la prossima partita, fatto grande lavoro per essere tra le prime quattro o comunque otto. Ci prepariamo per incontrare qualsiasi squadra agli ottavi, ma ora testa al derby. Non importa contro chi giochiamo, ogni partita è importante, facciamo il nostro meglio per vincere e rimanere attaccati al Napoli. Non facile per noi giocare contro una squadra che ha una partita a settimana, ma avendo squadra lunga con panchina forte facciamo del nostro meglio per stare lì. Vogliamo essere primi, importante opportunità col Milan perché abbiamo perso le ultime due gare».