Mkhitaryan orgoglioso: «Sto dimostrando mie qualità anche a 36 anni!»

Henrikh Mkhitaryan si è pronunciato in vista del finale di stagione, indicando di trovarsi al meglio all’Inter e parlando del suo rapporto con Inzaghi.

IL COMMENTO – Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista a Fast Sport, trattando di vari temi connessi all’Inter. Il centrocampista armeno si è così riferito alla sua esperienza in nerazzurro e sul tecnico Simone Inzaghi: «Mi trovo molto bene qui. Inzaghi è un allenatore molto intelligente e amichevole. Lo dimostra tanto dentro quanto fuori dal campo».

Mkhitaryan sull’incidenza dell’età nel rendimento all’Inter

L’ORGOGLIO – Mkhitaryan ha poi proseguito: «Sono arrivato all’Inter a 33 anni, ora ne ho 36. La condizione fisica è solitamente in calo, quando si ha quest’età, ma sono molto grato di poter giocare ancora a questo livello. Sto mostrando al mondo e a me stesso di avere le qualità per giocare a questa età!»