Mkhitaryan: «Non molliamo! Una cosa mi dà fiducia, dobbiamo uscirne»

Juventus-Inter si è appena conclusa con un’altra sconfitta disgraziata. Mkhitaryan dà un giudizio a caldo su Inter TV dopo il derby d’Italia di Torino.

MALISSIMO – Le parole di Henrikh Mkhitaryan dopo Juventus-Inter: «Siamo arrivati per fare la nostra partita e per vincere la partita. Non abbiamo sfruttato le occasioni nel primo tempo e abbiamo pagato, purtroppo. Dovevamo essere più lucidi davanti alla porta e più freddi, però il calcio è questo: se non segni non vinci. Loro sono cambiati ma non dobbiamo parlare di loro, dobbiamo essere concentrati sul nostro calcio e sulle nostre partite: se lo facciamo non è poi difficile. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi non è che giocavamo contro una squadra debole o scarsa. Giocavamo contro la Juventus, dovevamo essere più concentrati su quell’episodio e lavorare».

Mkhitaryan prova a tirare fuori l’Inter dal disastro

NON ABBATTERSI – Da Mkhitaryan un messaggio di speranza dopo la sconfitta contro la Juventus: «Non molliamo mai, la cosa che mi dà fiducia è che abbiamo un gruppo che vuole lavorare e migliorare. Ci rimangono tredici partite, non abbiamo più margine per sbagliare e dobbiamo vincere le partite che ci mancano. Non sarà semplice, però siamo stati già in questa situazione e dobbiamo provare a uscire da questa situazione difficile. Adesso abbiamo la testa alla prossima partita, contro il Genoa. Analizzeremo la partita di oggi, proveremo a migliorare e portare cose positive nella prossima».