Mkhitaryan: «Non ascoltiamo l’esterno! Ingiocabili? Siamo fortissimi»

Noi faremo del nostro massimo per fare di tutto per sfruttare questa occasione perché sarà l’ultima occasione per noi, siamo stimolati. Vedremo se domani riusciremo ad arrivarci tutti insieme.

Dopo Inter-Monaco hai detto che l’Inter è ingiocabile, servirà un’altra prova da ingiocabili. Sei ancora convinto di quella affermazione? Avete fatto titoli subito dopo quella cosa, ma resta la mia opinione. Lo pensavo in quel momento, perché vivendo da dentro vedo come giocano i miei compagni e come sudano. Siamo una squadra fortissima e per quello stiamo lottando su tre fronti. Questa è la stagione più faticosa che hai affrontato in carriera? Una delle stagioni più difficili che ho giocato perché siamo ad aprile e siamo su tre fronti. Però dall’altra parte è piacevole giocare ogni tre giorni e lottare per tutti gli obiettivi. Sono felicissimo di aver raggiunto questo livello della mia carriera perché magari non succederà mai. Mi restano 1-2 anni o forse smetterò dopo questa stagione, sono contento di aver raggiunto tutto quello che stiamo raggiungendo. Olise vi ha creato diversi problemi all’andata