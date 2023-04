Mkhitaryan: «Mi sento colpevole! Possiamo uscire da questa situazione»

Henrikh Mkhitaryan ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina. Il centrocampista fa mea culpa

AMAREZZA – Mkhitaryan analizza la sconfitta dell’Inter: «Errori davanti al portiere? Dovevamo fare meglio, anche io stesso. Dovevo prendere la decisione giusta in quel momento: segnare o dare la palla a Romelu. Mi sento colpevole, potevamo chiudere la partita nel primo tempo. Come si risolve? Dobbiamo essere uniti, più tranquilli e non dobbiamo avere fretta. Pensare solo alle cose che possiamo fare giuste e segneremo i nostri gol. Siamo in difficoltà ma è una fase, possiamo uscire da questa situazione giocando meglio le prossime otto partite»