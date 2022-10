Mkhitaryan: «Inter, vincere per voltare pagina! Inzaghi sa cosa fare»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Roma Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni

VOLTARE PAGINA – Queste le parole di Mkhitaryan: «Abbiamo pensato solo alla partita con la Roma. Sappiamo che possiamo vincere e cambiare tutto e riiniziare tutto da una nuova pagina. Per quello non c’è dubbio che usciremo da questa situazione e saremo più forti. Consigli da ex? Inzaghi sa benissimo cosa fare e cosa non fare, non c’è nulla da aggiungere. È un allenatore bravo. Siamo pronti per questa partita»