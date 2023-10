Mkhitaryan: «Inter, sappiamo per cosa lottiamo! Qui a vita? Farebbe piacere»

È Mkhitaryan il giocatore delegato a parlare alla vigilia di Inter-Red Bull Salisburgo. Il centrocampista armeno si vede con la maglia nerazzurra sino alla fine della sua carriera, ma intanto pensa agli obiettivi da raggiungere in questa stagione.

AL MEGLIO – Henrikh Mkhitaryan spiega a Sport Mediaset quale sia il suo “segreto” dopo l’ottimo inizio di stagione con l’Inter: «Non ho detto che sto vivendo una seconda giovinezza, sto vivendo la prima e l’unica. Veramente sto facendo di tutto per essere in forma, per dare il mio contributo e aiutare i miei compagni giocando bene e vincendo le partite. Alla fine sappiamo per che cosa lottiamo: vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, per quello sto facendo di tutto per aiutare».

L’AVVERSARIO – Le parole di Mkhitaryan su Inter-Red Bull Salisburgo di domani: «È fondamentale vincere domani, perché giochiamo in casa con i nostri tifosi. È una buona occasione per vincere, prendere tre punti ed essere davanti con la Real Sociedad, se dovessero vincere anche loro. Non sarà facile, ma dobbiamo focalizzarci sulla nostra partita e il nostro gioco. Parleremo dopo la partita».

PROLUNGAMENTO – Mkhitaryan è in scadenza al 30 giugno 2024. Sulla possibilità di restare all’Inter, come fatto in conferenza stampa, è chiaro: «Qui a vita? Mi farebbe molto piacere. Vedremo, come ho detto sto facendo il mio: lavorare, allenarmi e giocare. Alla fine vedremo cosa possiamo combinare con la società».