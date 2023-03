Mkhitaryan: «L’Inter sa vincere anche in trasferta. Serve dimostrarlo!»

Mkhitaryan interviene prima di Spezia-Inter. Il centrocampista nerazzurro, intervistato da Dazn, parla della sfida di Serie A pensando anche alla prossima in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni.

DIMOSTRARE – Henrikh Mkhitaryan prima di scendere in campo in Spezia-Inter parla ai microfoni di Dazn. Così il centrocampista nerazzurro: «Sappiamo le cose che non abbiamo fatto bene nelle precedenti gare in trasferta ma questa partita sarà un’altra gara. Dobbiamo dimostrare che anche in trasferta possiamo vincere, soprattutto a pochi giorni dalla partita col porto. Dobbiamo fare di tutto per vincere e avere fiducia prima della partita di Champions League».