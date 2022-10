Mkhitaryan: «Inter, ripartiamo da qui! Serviva questa vittoria, dà fiducia»

Henrikh Mkhitaryan dopo la vittoria in Inter-Barcellona per 1-0, su Sky ha parlato di “nuova pagina” per la stagione nerazzurra, con l’obiettivo di ripartire da questa vittoria.

VITTORIA PER IL MORALE – Mkhitaryan dopo la vittoria degli uomini di Simone Inzaghi in Inter-Barcellona, su Sky ha parlato così: «Il Barcellona è fortissimo, però abbiamo mostrato di essere una squadra anche noi e volevamo vincere dopo quello che è successo nelle ultime partite. Abbiamo lottato con sacrificio pagando con un risultato positivo per noi. Vittoria per Inzaghi? Non solo per lui, anche per noi perché avevamo bisogno di questa vittoria per un po’ di fiducia. Dobbiamo ritornare al livello di prima. Devo ringraziare i miei compagni che hanno fatto una partita straordinaria. Fatica in sfide più semplici? Quello che è successo è già passato. Ora andremo avanti, nelle prossime partite dobbiamo dimostrare di poter fare ancora meglio per poter fare altri punti. La stagione inizia qui? No, è iniziata ad agosto. Questa è una nuova pagina, ripartiamo da qui».