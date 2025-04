Mkhitaryan: «Inter, notti così rimangono nella memoria! Avanti»

Mkhitaryan carica tutta l’Inter alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco (questi i convocati dei bavaresi). L’armeno sa bene quanto vale questa partita.

SULL’ATTENTI – Dopo aver parlato su Sky Sport e in conferenza stampa, Henrikh Mkhitaryan ha anche parlato ai canali ufficiali del club: «In queste partite devi essere sempre concentrato e focalizzato, non devi mai rilassarti. Pure domani serve concentrazione per 90 o 120 minuti vedremo, dobbiamo fare del nostro meglio per vincere questa partita. Possiamo creare problemi al Bayern Monaco e vincere la partita».

SOGNO – Sempre su Inter TV, Mkhitaryan ha risposto così alla domanda sulla finale di Istanbul del 2023: «Abbiamo costruito tanto su quella finale, abbiamo imparato e migliorato. Ma bisogna mostrare in campo che siamo capaci di vincere partite così per raggiungere il nostro sogno, di cui ne parliamo da inizio stagione e durante».

PER LA STORIA – E poi Mkhitaryan prova a caricare tutto l’ambiente sull’importanza della partita: «La maglia, i compagni, i tifosi, tutto. Notti così rimangono nella memoria e nella storia, non dobbiamo avere rimpianti. Serve giocare una grande partita». Domani, l’armeno scenderà in campo dall’inizio e la sua esperienza potrà risultare più che determinante.