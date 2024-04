Mkhitaryan: «Inter, non abbassiamo la testa. Chiudere la stagione»

Mkhitaryan ha da poco finito di giocare Inter-Cagliari, il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Le sue parole a caldo sulla partita di stasera e su cosa significherà il derby di lunedì prossimo.

UN PECCATO – Il rammarico di Henrikh Mkhitaryan dopo il 2-2 di Inter-Cagliari: «Potevamo fare meglio, ovviamente. Potevamo chiudere la partita prima, però dovevamo trovare spazi che non c’erano. Il Cagliari stava difendendo bene e andando in contropiede, purtroppo abbiamo pareggiato ma non c’è motivo per abbassare la testa. Dobbiamo vincere le prossime partite e chiudere la stagione con gli obiettivi che volevamo».

FINO ALL’ULTIMO – A Mkhitaryan non dà fastidio che il Cagliari abbia avuto occasioni in contropiede: «Non era un problema per noi. Volevamo vincere la partita, andavamo avanti e a volte non riuscivamo a chiudere gli spazi dietro. Purtroppo, come detto, potevamo chiudere la partita prima essendo più attenti, concentrati e sereni. Fosse stato così non avremmo parlato di questo. Testa al derby? Certo, ogni partita pensiamo a vincere. Non c’è una partita dove pensiamo di andare a pareggiare o usare il 50% della nostra forza. Sarà una battaglia, cercheremo di fare del nostro meglio per vincerla e chiudere la stagione. Ringraziamo i tifosi: se vinciamo lo facciamo tutti noi interisti».