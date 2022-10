Mkhitaryan: «Inter, no margine di errore! Ecco qual è mio ruolo preferito»

Mkhitaryan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen insieme a Inzaghi (vedi live), match in programma mercoledì alle ore 18.45 e valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro

Mkhitaryan, dove può arrivare quest’Inter?

C’è ancora grande potenziale, non siamo soddisfatti. Possiamo ancora fare molto di più di quello che stiamo facendo.

Qual è la cosa che avete migliorato di più? C’è un post tuo significativo su Instagram.

Quello che scriviamo su Instagram è social media, non quello che pensavo. Dopo il Sassuolo avevo detto che iniziava una nuova pagina per l’Inter, che avremmo giocato ancora meglio partita dopo partita. Sassuolo è stata difficile, domani è la partita più importante e dobbiamo vincere per essere agli ottavi.

Mkhitaryan, dopo i gol subiti c’è una reazione immediata: è successo a Barcellona e Firenze.

Sono solo quattro mesi all’Inter, non so com’era prima. Ci siamo parlati, abbiamo capito che dovevamo giocare fino alla fine. Nel calcio puoi segnare e prendere gol, sono novanta minuti più il recupero. È successo anche a Firenze, abbiamo continuato pensando di dover vincere perché era la partita della vita. Quando Dzeko ha controllato la palla ho pensato che avrebbe giocato in avanti e fatto uno sprint, sapendo che anche se l’avesse data a Barella mi avrebbe visto. Sono stato al posto giusto nel momento giusto, siamo stati pagati.

Quanto può dare Lukaku?

Lui e Brozovic ci mancano tanto, li stiamo aspettando. In questa squadra non si gioca undici titolari, ma giocano tutti con la panchina e tutte le persone che lavorano per questo club. Spero che col suo umore ci dia tanto, è un giocatore di grande personalità, esperienza, voglia di vincere.

Mkhitaryan, qual è il rischio più grande?

Tutte le partite hanno rischi e difficoltà, domani sarà la partita più importante di questo girone. Vogliamo vincere ed essere al prossimo turno.

Avete trovato una soluzione senza Brozovic? Quanto è cresciuto Asllani? L’ha trovata il mister. Abbiamo cercato di trovare le soluzioni. Poi Asllani è un gran giocatore, con tanta voglia di migliorare e studiare. Anche noi proviamo a migliorarlo, sappiamo di aver bisogno di altri giocatori e dei giovani. Se non gioca uno gioca lui, dobbiamo aiutarlo. Mkhitaryan, come mai la quadra è arrivata più tardi? Tutte le squadre hanno alti e bassi, anche noi. Può darsi che abbiamo iniziato in basso ma ora siamo in alto: la vita è così. Adesso stiamo trovando il nostro gioco e la nostra squadra, speriamo di migliorare perché non abbiamo margine per sbagliare. Siamo più attenti, vogliamo vincere le partite e non fare errori. Qual è il tuo ruolo preferito e con chi? Ovviamente più vicino alla porta, però anche da mezzala mi fa piacere. Sappiamo come giocare, che siamo una squadra brava. Non c’è differenza a giocare con Brozovic o Calhanoglu, sono tutti e due perfetti e bravi: ci capiamo molto bene. Stiamo aspettando gli infortunati.