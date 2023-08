Mkhitaryan: «Inter, col Monza imparato da errori. Io attaccante? Bene!»

Mkhitaryan ha partecipato alla vittoria per 2-0 sul Monza, che ha aperto al meglio il campionato. Nel post partita dell’anticipo della prima giornata, il giocatore ha rilasciato un’intervista a Inter TV.

BENE ALL’INIZIO – Henrikh Mkhitaryan commenta Inter-Monza 2-0: «Non sapevo che oggi era la mia cinquantesima presenza con l’Inter. Ringrazio i compagni, abbiamo fatto una gara non bellissima ma bella. Ci sono tante cose buone, sapevamo che non era facile contro un avversario che l’anno scorso ci ha fatto male due volte ma abbiamo imparato dagli errori e capito come non commetterli di nuovo. Io attaccante a fine partita? Benissimo, magari facevo gol (ride, ndr). Ovviamente mi piace giocare come trequartista o seconda punta, ma sono contento di giocare anche a centrocampo. L’importante è vincere le partite. Andiamo passo dopo passo, prima c’è la partita di Cagliari poi quella con la Fiorentina. Non dobbiamo avere fretta, adesso pensiamo alla partita di Cagliari cercando di vincerla. Poi la Fiorentina».