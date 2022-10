Mkhitaryan: «Inter, dopo Udine ci serve fiducia! Io fuori? Non importa»

L’ex Mkhitaryan non sarà titolare alle 18 in Inter-Roma, anticipo dell’ottava giornata di Serie A (vedi articolo). Dall’interno del Meazza il giocatore si è fermato a parlare con Inter TV.

BONUS SCADUTI – Henrikh Mkhitaryan presenta Inter-Roma: «Ovviamente è una partita importantissima per noi. Vogliamo vincerla, sappiamo che la Roma è una squadra fortissima e ancora più forte dell’anno scorso. L’abbiamo analizzata e preparata bene: dobbiamo vincere, soprattutto dopo una brutta sconfitta come quella di Udine ci serve per la fiducia. Non è importante chi gioca, quelli che giocano devono farlo per la squadra. Quelli che sono in panchina devono entrare e fare la differenza: non c’è dubbio che qualcuno può sbagliare, ma siamo qui per vincere e raggiungere i nostri obiettivi. Sold out? I nostri tifosi sono come un giocatore, anche loro giocano e spero che vinciamo insieme».