Mkhitaryan: «Inter, dobbiamo essere al 200%! Vogliamo una cosa»

Mkhitaryan è il giocatore che l’Inter manda a parlare prima della decisiva partita col Barcellona. Queste le sue dichiarazioni a Inter TV sul ritorno delle semifinali di Champions League di stasera.

ANCORA UN PASSO – Henrikh Mkhitaryan prima di Inter-Barcellona: «Dobbiamo stare al 200% per vincere questa partita. Faremo del nostro meglio per andare avanti, perché è una cosa che ci può portare in finale. Tutti noi vogliamo questo. Non ci sono mai partite facili, ogni partita è una sofferenza e anche stasera soffriremo insieme fino all’ultimo minuto, perché vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi. Sarebbe davvero bello vincere con loro».