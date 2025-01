Mkhitaryan: «Inter, continuare. Milan? No roba mia. Non ne parlo»

Mkhitaryan ha spronato l’Inter in vista della semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta. L’armeno ha poi risposto alla domanda sul Milan.

CONTINUARE – Dopo aver parlato in conferenza stampa, Henrikh Mkhitaryan si è espresso anche su Sport Mediaset. L’armeno ha ribadito quelli che sono gli obiettivi dei nerazzurri: «Mi aspetto un anno di successo per l’Inter, di ripetersi, di fare quello che abbiamo fatto nel 2024, anno bellissimo, continuare a vincere trofei. Siamo qua per vincere la Supercoppa. Inter di nuovo stellare? C’è sempre spazio a migliorare, cerchiamo di fare un calcio meraviglioso e vincere le partite. Proveremo a mantenere il livello e continuare come sappiamo giocare. Anche l’anno scorso il livello non era benissimo, si gioca tra Atalanta, Milan e la Juventus. Non è facile affrontare queste squadre, ma speriamo di vincere domani. L’Atalanta sa giocare bene a pallone, hanno giocatori individuali che fanno la differenza, dobbiamo creargli problemi».

Mkhitaryan pensa solo all’Inter e non alle cose che succedono al Milan

SOLO NERAZZURRO – Lo stesso Mkhitaryan, con grande correttezza, ha risposto in questo modo alla domanda sui cambiamenti di panchina in casa Milan: «Milan con Conceicao, sorpreso? Io voglio parlare dell’Inter, il Milan non è roba mia. Dobbiamo vincere domani, poi se incontreremo loro in finale ne parleremo. Non conosco le cose di Milan e non è giusto parlarne. Spero di vincere il più possibile».